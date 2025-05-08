Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию 8 мая из трех аэропортов своей страны: из Антальи, Даламана и Бодрума. Туроператоры в срочном порядке пытаются решить вопрос с возвращением россиян на родину, сообщает РИА Новости .

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сообщил осведомленный источник.

Предварительно известно, что под отмену попали не менее 16 рейсов из Антальи, которые должны были направиться в Москву и Санкт-Петербург. Турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не давала комментариев насчет того, планирует ли она совершать рейсы в Россию.

6 и 7 мая часть российских аэропортов приостанавливала работу с целью обеспечения безопасности в гражданской авиации. В то время Украина с помощью дронов атаковала российские города, в том числе Москву.

Ранее в Минтрансе заявили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать работу российских аэропортов. По прогнозам, к 18:00 8 мая все воздушные гавани должны вернуться к штатному расписанию.

В настоящее время в Турции застряли около одной тысячи россиян. Туристов разместили в пятизвездочном отеле и обеспечили бесплатными завтраком и обедом.