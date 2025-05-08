Минтранс: аэропорты Москвы должны вернуться к штатному расписанию к 18:00

Глава Минтранса Роман Старовойт получил доклад от команды ведомства, как в настоящее время работают все виды транспорта в России. Специалисты планируют вернуть столичные аэропорты к работе по штатному расписанию уже 8 мая к 18:00, говорится в Telegram-канале министерства.

«Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее (8 мая — ред.) утро в указанных аэропортах задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек. Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — говорится в сообщении Минтранса.

В настоящее время на ключевых железнодорожных направлениях в ближайшие даты есть свободные места, и если потребуется, по заявкам Росавиации количество мест увеличат с помощью схем поездов и дополнительных вагонов.

На данный момент самыми популярными железнодорожными направлениями являются сообщения между Москвой и Петербургом. 8 мая по направлению из российской столицы в Петербург есть 2546 свободных мест, а по направлению из Петербурга в Москву — 4508 мест. На 9 мая в обе стороны есть более 8 тысяч свободных мест.

На Крымском мосту в обе стороны движение работает штатно, на осмотр одной машины сотрудники погранпостов тратят не более пяти минут. Если вдруг образуется пробка, то всех автомобилистов и пассажиров обеспечат водой и окажут адресную помощь в случае такой необходимости.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского региона образовался коллапс из-за массового переноса рейсов в связи с воздушной опасностью. Росавиация несколько раз приостанавливала работу воздушных гаваней.