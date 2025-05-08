Из-за коллапса в аэропортах Москвы пассажиры ждут вылета уже 30 часов
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Коллапс в российских аэропортах продолжается. Некоторые пассажиры вынуждены ждать отправки рейса уже более 30 часов, сообщает Baza.
Режим работы аэропортов Москвы вернулся в стандартный режим, однако восстановить график перелетов еще не удалось.
Например, пассажиры самолета из Москвы до Читы вынуждены были две ночи просидеть в Домодедово. Изначально вылет должен был состояться 6 мая в 19:40. Однако рейс перенесли. Сначала задержка была на несколько часов, потом до утра. В результате в самолет людей запустили только в 06:40 8 мая.
Пассажиры другого рейса, идущего в Стамбул, ждут вылета на протяжении суток. Им не предложили еду и воду.
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