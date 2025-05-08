Около 1 тыс россиян застряли в Турции и не могут вернуться в Москву

Жители России должны были вернуться в Москву из турецкой Антальи еще вечером 7 мая, но рейс лоукостера Pegasus Airlines покружил в небе 1,5 часа и вернулся в аэропорт Турции. Таким образом, около 1 тыс. российских туристов неожиданно продлили себе отдых, сообщает SHOT .

По словам одной из отдыхающих, пассажиров четырех рейсов не только вернули в аэропорт Антальи, но и организовали для них заселение в пятизвездочный отель Club Hotel Sera. Некоторых россиян разместили в номерах повышенного класса, а также предоставили бесплатные завтраки и обеды.

В этом же отеле незапланированно отдыхают пассажиры еще трех отмененных рейсов в Россию. Когда люди смогут вернуться в Москву, неизвестно.

Ранее сообщалось, что вечером 7 мая Вооруженные силы Украины несколько часов с помощью дронов пытались обстрелять Москву. Силами ПВО все вражеские объекты были сбиты. В период, пока работали военные, в московских аэропортах вводили ограничение на прием и выпуск самолетов.