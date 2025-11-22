Круизный лайнер с россиянами, не попавший в порт Турции, вернулся в Сочи

В Сочи по расписанию вернулся круизный лайнер Astoria Grande, которому на этой неделе администрация порта в турецком Стамбуле не дала разрешение на швартовку, сообщает РИА Новости .

На борту прибыли в РФ 620 пассажиров и около 430 членов экипажа.

«Так все было организовано на лайнере. У нас там и волейбол, и танцы, и бассейны, и музыка. Такая остановка на меня не повлияла», — поделилась Ольга из Сочи.

Пассажиры также рассказали, что им дали скидку в 25% на следующий круиз.

«А команде огромное спасибо. Мы не первый раз, очень довольны. Вернемся еще раз», — сказал один из отдохнувших путешественников.

Также туристы отметили заботу экипажа лайнера на всем протяжении пути, рассказали, что капитан переживал из-за форс-мажора, но отдыхающие с пониманием отнеслись к трудностям.

Как отметил Российский союз туриндустрии, пассажиры лайнера получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по Стамбулу.

Ранее СМИ писали, что ситуация с Astoria Grande может быть своего рода возмездием за недавний инцидент в Сочи, когда турецкому парому Seabridge отказали во входе в порт в начале ноября.

