Круизный лайнер с россиянами, не попавший в порт Турции, вернулся в Сочи
Фото - © Torsten Bolten. Сфотографировано загрузившим/Wikipedia.org
В Сочи по расписанию вернулся круизный лайнер Astoria Grande, которому на этой неделе администрация порта в турецком Стамбуле не дала разрешение на швартовку, сообщает РИА Новости.
На борту прибыли в РФ 620 пассажиров и около 430 членов экипажа.
«Так все было организовано на лайнере. У нас там и волейбол, и танцы, и бассейны, и музыка. Такая остановка на меня не повлияла», — поделилась Ольга из Сочи.
Пассажиры также рассказали, что им дали скидку в 25% на следующий круиз.
«А команде огромное спасибо. Мы не первый раз, очень довольны. Вернемся еще раз», — сказал один из отдохнувших путешественников.
Также туристы отметили заботу экипажа лайнера на всем протяжении пути, рассказали, что капитан переживал из-за форс-мажора, но отдыхающие с пониманием отнеслись к трудностям.
Как отметил Российский союз туриндустрии, пассажиры лайнера получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по Стамбулу.
Ранее СМИ писали, что ситуация с Astoria Grande может быть своего рода возмездием за недавний инцидент в Сочи, когда турецкому парому Seabridge отказали во входе в порт в начале ноября.
