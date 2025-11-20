Более 600 россиян застряли на борту лайнера у берегов Турции

Круизный катер, на борту которого находится более 600 российских туристов, застрял у берегов Турции. Лайнеру Astoria Grande намеренно отказывают во входе в порт Стамбула, сообщает Mash .

В публикации отмечается, что ситуация с лайнером может быть своего рода возмездием за недавний инцидент в Сочи, когда турецкому парому Seabridge было отказано во входе в порт в начале ноября.

Предварительно известно, что среди пассажиров находятся жители Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Лайнер Astoria Grande, являющийся первым российским международным круизным судном, осуществляющим рейсы в Турцию, Египет, Израиль, Италию и на Мальту, способен принять на борт 1328 пассажиров. Он прибыл в Галатапорт ночью, а высадка пассажиров планировалась начать в 10:00 по местному времени, однако судну не выдали необходимое разрешение, вследствие чего оно вынуждено оставаться на рейде.

По данным СМИ, туристы застряли на лайнере из-за ответного шага на отказ первому за последние 14 лет грузопассажирскому парому Seabridge в разрешении зайти в порт Сочи после трехдневного ожидания. Судно, на борту которого находилось 20 пассажиров, было вынуждено вернуться обратно. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недостаточной готовности инфраструктуры Сочи к приему подобных судов.

Представители Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ФСО, а также руководства Сочинского центрального таможенного поста утверждают, что паромное сообщение между Россией и Турцией в настоящее время технически не представляется возможным.

