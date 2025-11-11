Кондратьев объяснил ситуацию с паромом Seabridge

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Федеральное агентство морского и речного транспорта с заявлением о недостаточной готовности сочинского порта к приему грузопассажирских судов, сообщает телеканал «Краснодар» .

По словам главы региона, морской пункт пропуска не укомплектован мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами, что создает угрозу безопасности. Дополнительную проблему представляет расположение морвокзала в историческом центре города с интенсивным туристическим потоком.

«Движение дополнительного транспорта здесь сильно повредит курорту», — подчеркнул Кондратьев, отметив, что усиленная автомобильная нагрузка может негативно отразиться на туристической привлекательности Сочи.

Проблема стала особенно актуальной после инцидента с паромом Seabridge, который не получил разрешение на заход в порт и был вынужден вернуться в турецкий Трабзон после 2,5 суток ожидания. Российские пассажиры до сих пор остаются на судне из-за невозможности пройти таможенные процедуры.

