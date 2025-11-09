Паром Seabridge с россиянами на борту застрял у берегов Турции

Паром Seabridge, ранее задерживавшийся в российском порту, столкнулся с новыми осложнениями — на этот раз у турецких берегов, сообщает Telegram-канал «360».

Судно, совершившее рейс из Сочи в Трабзон, было вынуждено вернуться в турецкий порт после трех дней бесплодного ожидания разрешения на швартовку.

Хотя граждане Турции уже сошли на берег, российские пассажиры остаются на борту из-за закрытой таможенной службы. Им предстоит провести очередную ночь на пароме в условиях неопределенности.

Паром Seabridge, совершавший первый за 14 лет рейс из Турции в Россию, был вынужден вернуться в порт Трабзон после отказа в разрешении на заход в сочинский порт. Судно с 20 пассажирами на борту, среди которых были граждане России, провело более двух суток на рейде, ожидая разрешения на швартовку. Администрация Краснодарского края пояснила, что причиной отказа стали нерешенные вопросы безопасности.