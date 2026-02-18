Гиды обвинили в автоколлапсе в Териберке водителей-мигрантов на легковушках

Туристические гиды заявили, что в автомобильном коллапсе, возникшем в Териберке, виноваты водители-мигранты, которые управляли неподготовленными легковыми автомобилями для местности. Экскурсоводы уверены, что именно такие водители заставляют туристов стоять в многокилометровых пробках, пишет Газета.ru .

Ситуацию на зимней дороге из Мурманска в Териберку усугубляют трудовые мигранты. Они выезжают на обычных машинах, часто на изношенных шинах и без соблюдения необходимых правил, что приводит к частым застреваниям. Один из гидов, Ольга Ломакина, отмечает, что подобные действия создают серьезные помехи для всех остальных участников движения.

Инцидент прошлых выходных, получивший широкий резонанс, также был спровоцирован ими. Тогда на дороге образовался масштабный затор, в результате которого в поселке оказались заблокированы множество путешественников, в том числе из-за рубежа.

Гиды утверждают, что если бы колонна формировалась с учетом проходимости транспорта — сначала внедорожники, а затем легковушки, — многих проблем удалось бы избежать. Однако водители на легковых автомобилях, не дожидаясь своей очереди, первыми выезжают на расчищенный путь, быстро застревают, и дорогу вновь заносит снегом.

Ранее одна из застрявших в автомобильном коллапсе женщина рассказала, что провела в машине 14 часов в ожидании разрешения на отъезд. Ситуация осложнялась ее положением — женщина находится на восьмом месяце беременности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.