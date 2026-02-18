Женщина на 8-м месяце беременности застряла на 14 часов в авто в Териберке

Туристы, заблокированные в Териберке из-за сильной метели, были вынуждены провести ночь в своих автомобилях, в то время как официальные лица не предоставляли четкой информации о происходящем. Об этом рассказала Елена Береза, которая приехала в это популярное место вместе с семьей впервые, пишет Газета.ru .

«Муж выходил пару раз поспрашивать о ситуации у человека, который дорогу перегородил, но он был максимально неразговорчив и не давал подробностей… Хотелось бы, чтобы сразу дали четкую информацию. Может, это было невозможно, конечно, я не специалист, но почему нас сразу всех не оповестили, что дорога не готова? Мы суммарно 14 часов простояли в колонне, спали в машине с ребенком, я на восьмом месяце беременности», — рассказала женщина.

По ее словам, чтобы иметь возможность скорее уехать, они остались ночевать прямо в автомобильной очереди, надеясь на скорое открытие трассы. Женщина с семьей успела немного поесть, заправить автомобиль и снова встать в колонну. К ним подходили проводники и советовали вернуться в поселок, но для семьи этот вариант не подходил, так как съемного жилья у них не было. Решение остаться в очереди позволило семье в числе первых рано утром следующего дня покинуть Териберку.

Женщина отметила, что наибольший страх она испытала в тундре, когда обледенела сопровождающая спецтехника. В самой колонне было не так страшно, всегда оставалась возможность вернуться в село. Но на отдельных отрезках пути было действительно жутко.

Поселок Териберка связан с Мурманском единственной дорогой, зимой транспорт пускают по ней колоннами под прикрытием спецтехники. Из-за ее поломки вечером 14 февраля движение в тундре остановилось, путешественникам пришлось возвращаться в Териберку, а часть автомобилей оказалась в снежном плену.

