Застрявшая из-за метели в Мурманской области колонна машин смогла выехать

Колонна машин, которая на двое суток застряла в пробке в районе Териберки в Мурманской области, смогла выехать. Автомобили вышли из села 15 февраля в 22:30 и без происшествий к 03:00 доехали до трассы Р-21 «Кола», сообщает Оперштаб региона .

По сообщению пресс-службы Минтранса Мурманской области, планируется сопровождение колонны, первыми едут автобусы большого класса. Ночью на автоподъезде к Териберке для устранения последствий метели работала техника.

Водителей попросили строго следовать указанному порядку маршрута. Чтобы избежать образования пробки, автомобилистов предостерегли от движения по встречной полосе.

Ранее стало известно, что десятки водителей застряли в районе Териберки из-за метели. Администрация организовала пункты временного ожидания. «Осторожно, новости» сообщили, что в регионе из-за непогоды также застряли десятки китайских туристов.

