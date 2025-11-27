Запрет на прием и выпуск самолетов временно ввели в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи в Краснодарском крае заработали временные ограничения на прием и отправку самолетов. Причина не называется, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Утром 27 ноября временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Калуги. Такое решение тоже приняли для обеспечения безопасности полетов.

В прошлый раз ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Сочи вводили в ночь на 25 ноября. Решение также приняли для обеспечения безопасности полетов.

