В аэропорту Сочи введены временные ограничения

В ночь на 25 ноября в Сочи временно приостановили работу аэропорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По словам официального представителя Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет по маршрутам самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация вводила подобные ограничения в московском аэропорту Домодедово. Запрет на прием и выпуск самолетов был кратковременным, но необходимым.

