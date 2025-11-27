сегодня в 07:57

В аэропорту Калуги перестали принимать и отправлять самолеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Причина не называется, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 25 ноября временные ограничения вводили в аэропорту Сочи в Краснодарском крае. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

Днем 24 ноября была приостановлена работа аэропорта Жуковский в Подмосковье. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

