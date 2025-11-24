Росавиация приостановила работу аэропорта Жуковский в Подмосковье
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
В первой половине дня 24 ноября в подмосковном Раменском временно приостановили работу аэропорта Жуковский, об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По словам официального представителя Росавиации, воздушная гавань временно не принимала и не отправляла по маршрутам самолеты.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко.
Ранее Росавиация вводила подобные ограничения в московском аэропорту Домодедово. Запрет на прием и выпуск самолетов был кратковременным, но необходимым.
