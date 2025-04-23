Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что данное решение было принято для обеспечения безопасности полетов.
По словам Кореняко, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее пассажиры UTair застряли в Минеральных Водах на пути в Сочи из-за поломки самолета. Позднее он вылетел в конечный пункт назначения.