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Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что данное решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее пассажиры UTair застряли в Минеральных Водах на пути в Сочи из-за поломки самолета. Позднее он вылетел в конечный пункт назначения.