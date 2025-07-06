Российские военные продолжают успешно продвигаться в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как только они освободят Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится сразу в нескольких направлениях, в том числе на пути к Константиновке, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

По словам Кимаковского, оборона ВСУ после освобождения от присутствия представителей киевского режима рухнет по направлениям к Константиновке, Дружковке и Славянску. Российские военные работают над тем, чтобы как можно скорее вытеснить противника из Часова Яра.

Как только Часов Яр окажется под контролем российских бойцов, Константиновка окажется в огневом мешке.

Ранее Кимаковский сообщил, что бойцы российской армии успешно освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Этот факт улучшил позиции ВС РФ в зоне проведения СВО.