Рейс Utair Москва — Сочи после вынужденной посадки в Минеральных Водах вылетел в аэропорт назначения в 18.16 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.

На борту находились 79 пассажиров. Остальные (90 человек) решили добираться до Сочи самостоятельно.

Самолет вылетел из «Внуково» в Сочи утром 21 апреля. ﻿﻿Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения борт сел на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Ранее в Сети появилось видео с жалобами пассажиров рейса UTA249 Москва — Сочи авиакомпании Utair, которые больше суток не могут попасть в Сочи. Их самолет приземлился в Минводах, после чего компания начала переносить полет по разным причинам.

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры самолета пытались выяснить у представителя авиакомпании, почему они больше суток не могут покинуть Минводы. Сотрудник отвечал им, что пока нет такой технической возможности, а у самолета, на котором они прилетели, нашли техническую неисправность, и лететь небезопасно.