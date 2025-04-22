Пассажиры UTair застряли в Минводах на пути в Сочи из-за поломки самолета

В Сети появилось видео с жалобами пассажиров рейса UTA249 Москва — Сочи авиакомпании Utair, которые больше суток не могут попасть в Сочи. Их самолет приземлился в Минводах, после чего компания начала переносить полет по разным причинам, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры самолета пытались выяснить у представителя авиакомпании, почему они больше суток не могут покинуть Минводы. Сотрудник отвечал им, что пока нет такой технической возможности, а у самолета, на котором они прилетели, нашли техническую неисправность, и лететь небезопасно.

Рейс UTA249 вылетел из Москвы в 10:35. В 14:25 самолет приземлился в аэропорту Адлера. До этого самолет покружил над Сочи, после чего пилот объявил о плохих метеоусловиях и борт отправили в Минеральные Воды.

Всех пассажиров разместили в мотеле для дальнобойщиков, где они находятся больше суток, и неизвестно, когда смогут попасть в Сочи. Среди застрявших есть дети, в том числе младенцы.