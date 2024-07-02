Праздник Ивана Купалы 2024: чему посвящен, традиции, приметы
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В материале РИАМО — об одном из самых любимых праздников наших предков.
Праздник Ивана Купалы считается одним из самых известных и любимых в народе. Историей своей он уходит далеко-далеко в прошлое и успел обрасти многими традициями и приметами. Основные гуляния проходят в ночь с 6 на 7 июля.
Когда в 2024 году отмечают день Ивана Купалы
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Традиционно из года в год этот праздник выпадает на 7 июля. Однако отмечать начинают накануне — с вечера предыдущего дня, то есть 6 июля.
Гуляния длятся всю ночь, до самого утра.
Чему посвящен праздник Ивана Купалы
Фото - © Медиасток.рф
День Ивана Купалы, конечно, считается языческим. Посвящен он летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.
С принятием христианства было необходимо искоренять любые языческие традиции, поэтому решили заменить день расцвета природы праздником Рождения Иоанна Крестителя–пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Его в водах реки Иордан.
Несмотря на замену, людям было нелегко попрощаться с языческими обрядами, поэтому в народе языческая и христианская версия праздника соединились в один — день Ивана Купалы. Кстати, именно от Иоанна Предтечи (Крестителя) праздник берет свое название: так как имя Иоанна Креститель, с греческого переводится буквально как «купатель», «погружатель в воду».
Традиции праздника Ивана Купалы
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Купание в водоемах
Считается, что ночь накануне дня Ивана Купалы энергетически более емкая, чем сам праздничный день, поэтому все обряды и ритуалы проводились именно в это время. Наши предки верили, что ночью водяные, русалки, домовые и прочая нечисть выходят на охоту, а вода и огонь становятся магическими. Принято было обязательно купаться в водоемах до восхода Солнца и таким образом смывать с себя все плохое, в том числе очищаться от любых болезней. На севере купались чаще в банях, на юге — в реках и озерах.
Обряды с огнем
Чем ближе время было к закату, тем больше костров разводили на возвышенностях и у рек. Люди через них прыгали и таким образом тоже проходили через обряд очищения. Также наши предки верили, что подобные действия защищают от порчи. В купальских кострах сжигали и одежду больных людей, чтобы недуг ушел и больше не возвращался.
Существовали также приметы, связанные с прыжками через костер: например, если человек сумел подскочить выше всех остальных, то он станет самым счастливым. А если через костер прыгнул парень и девушка, держась за руки, то их брак будет очень крепким.
Не обходилось и без суеверий: если какая-то женщина не подошла к костру, значит, она ведьма. Сжигать ее, конечно, не стали бы, но ничего хорошего ее потом точно не ждало.
В целом же вокруг костров водили хороводы, пели песни. В конце праздника часть костра можно было унести с собой домой.
Поиск папоротника
Раньше наши предки считали, что папоротник — растение довольно редкое, и цветет оно ночью в течение всего нескольких часов, да к тому же раз в году.
Нашедшему цветущий папоротник в ночь перед праздником Ивана Купалы, пророчили обретение суперсилы и большого счастья.
Плетение венков
Не только вода и костер становились волшебными в Иванову ночь, но и растения, поэтому почти все женщины отправлялись собирать цветы и травы, чтобы сплести затем из них красивый венок. Кто-то умел плести и обереги, другие же просто собирали букеты для дома, чтобы затем их высушить и использовать тогда, если вдруг кто-то из родных приболел.
Венки же использовали не только для красоты, но и для гаданий, прежде всего на замужество. Венок с зажженной лучинкой опускали на воду и следили: если он уплыл дальше других венков, то его обладательница будет счастливой; если лучинка погаснет последняя — девушка дольше всех проживет; а вот если венок утонул — это предвещало печальные времена, в особенности в личной жизни.
Что можно и нельзя делать в день Ивана Купалы 7 июля
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В праздник Ивана Купалы можно:
- Собирать травы – они становятся целебными.
- Хорошенько отдохнуть, пошуметь.
- Тщательно помыться – вода отпугнет несчастья и убережет от болезней.
Нельзя в этот день:
- Жаловаться на жизнь и ныть. Таким образом можно привлечь еще больше бед в свою жизнь.
- Считается, что в ночь на Ивана Купалу нежелательно спать – якобы вся нечисть просыпается и люди становятся уязвимыми для нее. Поэтому надо не спать и шуметь, чтобы ее отогнать.
- В лес лучше не ходить – там ждут лешие, они могут завести вас так далеко, что не найдете дорогу домой.
- Если нашли деньги на улице, то лучше их не подбирать. Предки верили, что так можно накликать беду.
Приметы и суеверия, связанные с днем Ивана Купалы
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Считается, если женщина умоется утренней росой, то будет вечно молодая. Мужчины же станут выносливее. А вот если не помыться в этот день, то можно навлечь на себя беду. Банный веник, собранный из ветвей в день Ивана Купалы, сохраняет свои целебные свойства целый год.
По погоде на Ивана Купалу наши предки определяли какой будет погода. Так, если небо в праздник чистое и видно звезды — это к обильному урожаю грибов осенью. Если запоет сверчок — к теплой зиме, а если слышно кукушку — к холодной осени.