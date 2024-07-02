Праздник Ивана Купалы 2024: чему посвящен, традиции, приметы

Праздник Ивана Купалы считается одним из самых известных и любимых в народе. Историей своей он уходит далеко-далеко в прошлое и успел обрасти многими традициями и приметами. Основные гуляния проходят в ночь с 6 на 7 июля.

Когда в 2024 году отмечают день Ивана Купалы

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Традиционно из года в год этот праздник выпадает на 7 июля. Однако отмечать начинают накануне — с вечера предыдущего дня, то есть 6 июля.

Гуляния длятся всю ночь, до самого утра.

Чему посвящен праздник Ивана Купалы

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День Ивана Купалы, конечно, считается языческим. Посвящен он летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.

С принятием христианства было необходимо искоренять любые языческие традиции, поэтому решили заменить день расцвета природы праздником Рождения Иоанна Крестителя–пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Его в водах реки Иордан.

Несмотря на замену, людям было нелегко попрощаться с языческими обрядами, поэтому в народе языческая и христианская версия праздника соединились в один — день Ивана Купалы. Кстати, именно от Иоанна Предтечи (Крестителя) праздник берет свое название: так как имя Иоанна Креститель, с греческого переводится буквально как «купатель», «погружатель в воду».

Традиции праздника Ивана Купалы

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Купание в водоемах

Считается, что ночь накануне дня Ивана Купалы энергетически более емкая, чем сам праздничный день, поэтому все обряды и ритуалы проводились именно в это время. Наши предки верили, что ночью водяные, русалки, домовые и прочая нечисть выходят на охоту, а вода и огонь становятся магическими. Принято было обязательно купаться в водоемах до восхода Солнца и таким образом смывать с себя все плохое, в том числе очищаться от любых болезней. На севере купались чаще в банях, на юге — в реках и озерах.

Обряды с огнем

Чем ближе время было к закату, тем больше костров разводили на возвышенностях и у рек. Люди через них прыгали и таким образом тоже проходили через обряд очищения. Также наши предки верили, что подобные действия защищают от порчи. В купальских кострах сжигали и одежду больных людей, чтобы недуг ушел и больше не возвращался.

Существовали также приметы, связанные с прыжками через костер: например, если человек сумел подскочить выше всех остальных, то он станет самым счастливым. А если через костер прыгнул парень и девушка, держась за руки, то их брак будет очень крепким.

Не обходилось и без суеверий: если какая-то женщина не подошла к костру, значит, она ведьма. Сжигать ее, конечно, не стали бы, но ничего хорошего ее потом точно не ждало.

В целом же вокруг костров водили хороводы, пели песни. В конце праздника часть костра можно было унести с собой домой.

Поиск папоротника

Раньше наши предки считали, что папоротник — растение довольно редкое, и цветет оно ночью в течение всего нескольких часов, да к тому же раз в году.

Нашедшему цветущий папоротник в ночь перед праздником Ивана Купалы, пророчили обретение суперсилы и большого счастья.

Плетение венков

Не только вода и костер становились волшебными в Иванову ночь, но и растения, поэтому почти все женщины отправлялись собирать цветы и травы, чтобы сплести затем из них красивый венок. Кто-то умел плести и обереги, другие же просто собирали букеты для дома, чтобы затем их высушить и использовать тогда, если вдруг кто-то из родных приболел.

Венки же использовали не только для красоты, но и для гаданий, прежде всего на замужество. Венок с зажженной лучинкой опускали на воду и следили: если он уплыл дальше других венков, то его обладательница будет счастливой; если лучинка погаснет последняя — девушка дольше всех проживет; а вот если венок утонул — это предвещало печальные времена, в особенности в личной жизни.

Что можно и нельзя делать в день Ивана Купалы 7 июля

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В праздник Ивана Купалы можно:

Собирать травы – они становятся целебными.

Хорошенько отдохнуть, пошуметь.

Тщательно помыться – вода отпугнет несчастья и убережет от болезней.

Нельзя в этот день:

Жаловаться на жизнь и ныть. Таким образом можно привлечь еще больше бед в свою жизнь.

Считается, что в ночь на Ивана Купалу нежелательно спать – якобы вся нечисть просыпается и люди становятся уязвимыми для нее. Поэтому надо не спать и шуметь, чтобы ее отогнать.

В лес лучше не ходить – там ждут лешие, они могут завести вас так далеко, что не найдете дорогу домой.

Если нашли деньги на улице, то лучше их не подбирать. Предки верили, что так можно накликать беду.

Приметы и суеверия, связанные с днем Ивана Купалы

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Считается, если женщина умоется утренней росой, то будет вечно молодая. Мужчины же станут выносливее. А вот если не помыться в этот день, то можно навлечь на себя беду. Банный веник, собранный из ветвей в день Ивана Купалы, сохраняет свои целебные свойства целый год.

По погоде на Ивана Купалу наши предки определяли какой будет погода. Так, если небо в праздник чистое и видно звезды — это к обильному урожаю грибов осенью. Если запоет сверчок — к теплой зиме, а если слышно кукушку — к холодной осени.