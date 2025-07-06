Буякевич: в ОБСЕ трезво оценивают ситуацию вокруг украинского кризиса

Позиция стран Запада по отношению к РФ на площадке ОБСЕ не монолитна. Среди них есть и те государства, которые не поддерживают жесткие антироссийские установки, рассказал РИА Новости заместитель постоянного представителя страны при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он отметил, что у РФ получается донести собственную позицию. Наиболее агрессивные оппоненты России — скандинавские государства, то есть, Швеция, Дания, северо-западный блок Европы, Прибалтика. ФРГ и Франция тоже действуют агрессивно, но чуть меньше.

Западные страны раздражает, что РФ выступает на многосторонних площадках. Дело в том, что у других государств отсутствует монолитная позиция.

«Когда говорят о «коллективном Западе», это лишь формальная характеристика — страны связаны блоковой дисциплиной НАТО и Евросоюза, но внутри много разных взглядов», — сказал Буякевич.

Ранее он говорил, что западные государства специально демонизируют РФ. Они формируют образ врага, чтобы оправдать вероятную будущую эскалацию украинского кризиса.