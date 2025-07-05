По его словам, западные страны сознательно демонизируют Россию, создавая образ врага для оправдания возможной дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Буякевич подчеркнул, что на Западе есть высокообразованные и умные люди, которые прекрасно понимают реальное положение дел, но при этом сознательно игнорируют факты и продолжают продвигать антироссийскую повестку.

«Когда кто-то говорит, что им нужно „раскрыть глаза“, могу ответить: их глаза уже широко открыты», — заявил дипломат, имея в виду осознанный характер действий западных политиков.

Ранее Буякевич также выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающейся военной поддержкой Украины со стороны Европы и Великобритании, которая, по его мнению, свидетельствует о приближающейся эскалации конфликта.

Он отметил, что западные страны полностью игнорируют переговорные инициативы Москвы, включая предложения по устранению коренных причин кризиса, называя их «неприемлемыми и нереалистичными». При этом от России требуют прекратить боевые действия без каких-либо гарантий или встречных шагов, что демонстрирует явные двойные стандарты в подходе Запада к урегулированию конфликта.