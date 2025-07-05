сегодня в 05:49

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что текущая риторика западных стран свидетельствует о приближающейся эскалации украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

По словам дипломата, Европа и Великобритания продолжают наращивать военную поддержку Киева, при этом полностью игнорируя переговорные инициативы Москвы.

«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — сказал Буякевич.

Буякевич отметил, что Запад называет российские условия урегулирования — включая необходимость устранения коренных причин кризиса — «неприемлемыми и нереалистичными». В то же время западные страны требуют от России прекратить боевые действия без каких-либо гарантий или встречных шагов.

Ранее издание The Spectator в опубликованной статье выразило мнение, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сокращение военной поддержки Украины как способ добиться скорейшего завершения конфликта.