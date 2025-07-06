ООН перечислила государства с наибольшим госдолгом на 1 жителя

ООН: наибольший госдолг на жителя в 2024 году оказался в Сингапуре, США и Японии

Крупнейший госдолг на одного жителя в 2024 году зафиксировали в Сингапуре и Соединенных Штатах. Там показатели оказались больше 100 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ООН.

Суверенная задолженность на жителя в 2024 году выросла в 134 государствах. Уменьшилась она только в 48 странах. Среднее значение по всем государствам мира равно 11,4 тыс. долларов.

Самый высокий госдолг на человека оказался в Сингапуре — в 2024 году он вырос на 10,5 тыс. долларов, до 158 тыс. долларов. На втором месте Соединенные Штаты. Сумма выросла на 5,8 тыс. долларов, перешагнула отметку в 100 тыс. долларов и достигла 103,7 тыс.

На третьем месте оказалась Япония. Там суверенная задолженность на жителя уменьшилась на 4,3 тыс. долларов до 76,9 тыс.

Россия занимает 99-е место среди государств по сумме госдолга на одного жителя. Она в 2024 году составила 3 тыс. долларов, это на 260 долларов больше, чем в 2023 году.