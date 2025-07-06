В Москве женщина перекрыла МКАД ради спасения семьи уток

В Сети появилось трогательное видео спасения утки с маленькими утятами, которые пересекали проезжую часть на 38-м километре МКАД в Москве. Помочь утиному семейству решила женщина, которая приостановила движение, сообщает SHOT .

«На МКАД прямо. Женщина — молодец. Вот так вот. Природа», — сказал за кадром автор видео, который стал очевидцем спасения утки с выводком.

На опубликованных кадрах видно, как женщина в светлой одежде шла по дороге, раскинув руки в стороны, в попутном направлении с утками. Приближающиеся автомобили вынужденно останавливались.

В итоге утка с утятами успешно пересекла дорогу, после чего все полосы двинулись вперед.

Ранее подобная трогательная история спасения уток произошла в Подмосковье. Тогда утка переводила потомство через Минское шоссе, но все утята один за другим провалились в ливневый колодец. На помощь пернатым поспешили полицейские, которые заметили случившееся.