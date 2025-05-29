Полиция спасла утят, провалившихся в ливневку на Минском шоссе в Подмосковье

Сотрудники подмосковной полиции оперативно спасли утят, провалившихся в ливневку на Минском шоссе. Во время патрулирования территории полицейские заметили, как утята, следовавшие за своей матерью через дорогу, один за другим провалились в ливневую канализацию. Заметив попавших в беду птенцов, полицейские немедленно поспешили на помощь малышам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха» старший лейтенант полиции Вадим Потапов и старший инспектор ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха» старший лейтенант полиции Денис Горбачев, не раздумывая, приступили к спасательной операции.

«Один из инспекторов спустился в люк ливневки и, аккуратно собрав птенцов, вернул их взволнованной маме-утке. Я искренне благодарю сотрудников полиции за их оперативные и профессиональные действия. Этот случай — прекрасный пример того, как неравнодушие и бережное отношение к животным могут спасти жизнь», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Этот случай подчеркивает особую важность бережного отношения к дикой природе, особенно весной, когда водоемы Подмосковья наполняются жизнью. В этот период маленькие утята начинают познавать мир под присмотром своих родителей. Чтобы не навредить утятам и взрослым уткам, важно соблюдать простые правила поведения при прогулках вблизи водоемов. Громкие звуки, мусор и беспечный выгул собак в водоохранных зонах могут привести к разорению гнезд и гибели птенцов.

«Министерство экологии и природопользования Московской области призывает всех жителей Подмосковья быть внимательными к окружающей среде, особенно в период размножения диких животных и птиц. Давайте вместе сохраним природу нашего региона для будущих поколений!» — отметил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.