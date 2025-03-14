Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропорту в Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы,

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее для гражданских самолетов открыли аэропорт Шереметьево. Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 воздушных судов.

Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ.