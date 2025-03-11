План «Ковер»: юрист рассказала, что делать при отмене авиарейса из-за БПЛА
Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ, сообщает Общественное Телевидение России.
«План „Ковер“ является достаточно свежей мерой по пресечению террористических попыток. Поэтому здесь каких-то либо льгот для пассажиров, к сожалению, не предусмотрено», — сказала эксперт.
Однако, по ее словам, компенсацию можно получить, если рейс совсем отменили или полет стал неактуален из-за слишком длинной задержки. В этом случае авиакомпания обязана вернуть стоимость билета даже, если его купили по «невозвратному» тарифу. Пассажир может обратиться в кассы аэропорта или офис перевозчика.
План «Ковер» появился после начала спецоперации. Это особый режим, который вводят для обнаружения в небе вражеских беспилотников и угрозы безопасности гражданской авиации.