План «Ковер»: юрист рассказала, что делать при отмене авиарейса из-за БПЛА

Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ, сообщает Общественное Телевидение России .

«План „Ковер“ является достаточно свежей мерой по пресечению террористических попыток. Поэтому здесь каких-то либо льгот для пассажиров, к сожалению, не предусмотрено», — сказала эксперт.

Однако, по ее словам, компенсацию можно получить, если рейс совсем отменили или полет стал неактуален из-за слишком длинной задержки. В этом случае авиакомпания обязана вернуть стоимость билета даже, если его купили по «невозвратному» тарифу. Пассажир может обратиться в кассы аэропорта или офис перевозчика.

План «Ковер» появился после начала спецоперации. Это особый режим, который вводят для обнаружения в небе вражеских беспилотников и угрозы безопасности гражданской авиации.