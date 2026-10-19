Подмосковье увеличило экспорт мороженого в денежном выражении в 1,5 раза

Производители Московской области за девять месяцев 2026 года отправили за рубеж 370 тонн мороженого. Стоимость экспорта выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковные предприятия поставляют мороженое в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Ассортимент включает классический пломбир, эскимо, варианты без добавленного сахара и с повышенным содержанием белка.

«Важно поддерживать эту динамику и создавать условия для дальнейшего развития экспортного потенциала», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Министр также сообщил, что предприятия выпускают продукцию для внутреннего и зарубежного рынков и последовательно расширяют географию поставок.

Особенно заметно вырос экспорт в Азербайджан. За девять месяцев 2026 года Подмосковье отправило туда более 18 тонн мороженого. Стоимость поставок увеличилась более чем вдвое к аналогичному периоду 2025 года. По экспертным оценкам, за восемь месяцев 2026 года Россия поставила в Азербайджан более 340 тонн мороженого — больше, чем за весь 2025 год, когда экспорт составил 285 тонн.

Развитию внешнеэкономической деятельности способствует высокий уровень производства в регионе. За восемь месяцев 2026 года в Подмосковье выпустили почти 66 тыс. тонн мороженого — на 2,3% больше, чем годом ранее. На область приходится 15,5% общероссийского производства и 45,2% выпуска в Центральном федеральном округе.

Среди крупнейших производителей — ООО «Фронери Рус» в Жуковском, ООО «Чистая Линия» в Долгопрудном, АО «Дмитровский молочный завод» и ООО «Богородский хладокомбинат» в Ногинске.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.