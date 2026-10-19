Минэкологии оштрафовало нарушителей в Шаховской и Одинцовском округе

Инспекторы эконадзора 16 октября назначили штрафы за незаконный сброс грунта и сточных вод в Одинцовском округе и Шаховской, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления об административных наказаниях за нарушения в двух муниципалитетах на западе Подмосковья. Установить факты нарушений помогли сотрудники полиции.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что в деревне Брехово Одинцовского округа водитель грузовика сбросил грунт неизвестного происхождения в 50 метрах от ворот некоммерческого партнерства личных подсобных хозяйств «Ока».

В Шаховской выявили три случая незаконного сброса неочищенных сточных вод: в деревнях Назарьево и Судислово, а также в самом поселке Шаховская. В последнем случае стоки содержали примесь отработанных автомобильных масел. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее Минэкологии сообщало о штрафах для двух граждан за незаконный сброс сточных вод в Шаховской и деревне Раменье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.