Подмосковный пловец Иван Гирев завоевал бронзу Кубка мира в Астане

Иван Гирев из Московской области стал бронзовым призером третьего этапа Кубка мира по плаванию, который прошел с 15 по 17 октября в Астане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иван Гирев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Видном, занял третье место на дистанции 200 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Астане (Казахстан). Его результат — 1 минута 43,44 секунды. Золото завоевал спортсмен из Китая, серебро — пловец из США.

Ранее на втором этапе в Ташкенте Гирев выиграл две медали: серебро на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Этот этап собрал сильнейших пловцов из разных стран. Соревнования Кубка мира проходят в формате серии этапов в 25-метровых бассейнах.

Иван Гирев — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже в эстафете 4×200 метров вольным стилем, многократный чемпион и рекордсмен России. В октябре 2025 года на этапе Кубка мира в Шанхае он завоевал золотую и серебряную медали.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.