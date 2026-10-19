В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России 9 октября состоялась концертная программа «Мой герой — моя память» — ключевое событие Международной патриотической акции «Улицы в лицах» в рамках Международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена». Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России — Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год), которая длилась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Фестиваль ежегодно объединяет 89 регионов России и соотечественников из более чем 20 стран мира, сообщила пресс-служба международного фестиваля «Память хранит имена».

В преддверии концерта в фойе Академии открылась интерактивная мобильная выставка «Зал воинской славы», представленная Центром военно-патриотического воспитания «Воин».

В программе приняли участие народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, заслуженный артист России Феликс Царикати, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Евгения Афанасьева, автор идеи и генеральный продюсер фестиваля Харитон Руденко, солист «Москонцерта» Илья Ушуллу, лауреат международных конкурсов Кирилл Еропов, Большой детский хор им. В. С. Попова, Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, Творческий центр для детей и молодежи под руководством Натальи Просековой, Образцово-показательный ансамбль танца «Карусель» и другие.

Программа объединила песни военных лет и хореографические номера, посвященные памяти защитников Отечества.

Среди почетных гостей были депутат Государственной Думы, участник СВО Алексей Верещагин, врио постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте РФ Руслан Нагиев, депутат Московской областной Думы Тимофей Лагутин, представители МЧС России, Росгвардии, ФСИН России, ФТС России и участники специальной военной операции.

«Мы хотим, чтобы память о героях звучала не только в торжественных речах, но и в песнях, музыке, в глазах молодых исполнителей, которые выходят на одну сцену с признанными мастерами. Каждый номер становится диалогом поколений», — сказал автор идеи, генеральный продюсер фестиваля «Память хранит имена» Харитон Руденко.

Участники концерта были удостоены ведомственных наград МЧС России. Руководитель проекта Харитон Руденко отмечен Почетной грамотой Московской областной Думы за добросовестный труд и высокий профессионализм.