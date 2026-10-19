«Моя жизнь разрушена»: житель Якутии обвинил врачей в том, что лишился носа

Житель Якутии, пытаясь исправить дефект внешности, перенес пластическую операцию, после которой его нос провалился и из него в буквальном смысле выпали хрящи. Он винит во всем медиков, а те уверяют, что парень виноват сам, сообщает NGS.RU .

18-летний пациент хотел убрать горбинку на носу. Ему провели операцию в новосибирской клинике в 2025 году, цена составила около полумиллиона рублей. После вмешательства у молодого человека начал отекать нос, появилась температура. Лечащий врач прописал парню гормональный препарат — отек спал, но обнажил еще более пугающие проблемы. У пациента провалилась спинка носа, лицо выглядело одутловатым, а дышать стало тяжело.

Молодому человеку сделали корректирующую операцию, но после нее, по словам жителя Якутска, стало хуже: внутренние швы разошлись, в носу прочно поселился неприятный запах и образовывались неприятные сухие корки, слизистая буквально расползлась. Затем у парня и вовсе начали торчать хрящи из носа.

Терапевты в клинике, где проводилась операция, предположили, что у пациента аутоиммунное заболевание. Тогда он обратился в другое медучреждение, где у него выявили стафилококк.

«Мое лицо изуродовано. <…> Мой нос кривой. Я не выхожу практически из дома, моя социальная жизнь полностью разрушена», — утверждает пострадавший.

Молодой человек составил досудебную претензию, в которой потребовал с новосибирской клиники 20 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на лечение и морального вреда. Однако медики этого учреждения уверяют: парень сам нарушил рекомендации. Врач, который проводил операцию, заявил, что обвинения жителя Якутска «абсолютно не соответствуют реальности».

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