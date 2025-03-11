Аэропорт Шереметьево открыли для гражданских самолетов

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В аэропорту Шереметьево в 08:55 сняли ограничения на полеты гражданских судов. Они вводились для обеспечения безопасности, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов. Сотрудники аэропорта и экипажи воздушных судов приняли все меры для безопасности.

Утром 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил ПВО ВКС Минобороны России за работу.

Всего минувшей ночью были перехвачены 337 дронов противника над 10 российскими регионами. Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона видят максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах. Это Ленинский округ, Домодедово и Раменский округ.