Сотни боевых беспилотников: отражена самая массированная атака БПЛА на Москву

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Утром 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он поблагодарил ПВО ВКС Минобороны России за работу.

Ранее мэр сообщал, что было сбито 73 дрона ВСУ, которые атаковали Москву. Позже Минобороны России ликвидировало еще один БПЛА, на место падения обломков приехали спецслужбы.