Власти Москвы выступают за регулирование, а не запрет электросамокатов

Столичные власти выступают за грамотное регулирование, а не лишение горожан возможности пользоваться электросамокатами, сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Ранее в Благовещенске начали разгораться споры вокруг инициативы по введению штрафов и запретов на передвижение на электросамокатах. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что полного запрета электросамокатов в РФ не будет — такие решения останутся прерогативой регионов.

Пронин уточнил, что сервисы аренды самокатов пользуются большим спросом среди москвичей. За 4 месяца со старта сезона проката на электросамокатах совершили более 35 млн поездок.

«Наша главная задача — сделать поездки на них максимально безопасными. Для этого в Москве еще в 2018 году четко регламентировали работу операторов, закрепив правила безопасности в договоре с городом. Кроме того, мы ввели автоматическое ограничение скорости движения самокатов и более 350 медленных зон», — сказал замглавы департамента.

По его словам, на базе ситуационного центра ЦОДД в мегаполисе специалисты постоянно контролируют передвижение электросамокатов с использованием городских камер фото- и видеонаблюдения. Для безопасности поездок на СИМ теперь есть обязательные номерные знаки и действует верификация пользователей через mos ID.

Замглавы Дептранса отметил, что этот комплексный подход помогает снижать аварийность. За январь–июнь общее количество ДТП с участием СИМ уменьшилось на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Также аварий с СИМ с пострадавшими-детьми стало меньше на 50%.

В парке Москвы 60 тыс. электросамокатов, их количество соответствует потребностям горожан в поездках на сегодняшний день.

«Но, повторюсь, наша задача, обеспечить комфортные условия для безопасной работы сервисов. С точки зрения города, регулирование — это постоянный поиск баланса между развитием новых технологий, улучшением качества сервиса и повышением безопасности поездок. Поэтому мы всегда поддерживаем операторов в реализации новых технологий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения. Бесплатно проводим школы вождения и обучаем пользователей техникам безопасного движения СИМ», — подчеркнул Пронин.

Необходимы отдельные дорожки для СИМ

Как отметили в пресс-службе кикшеринга «Яндекс Go», самокаты становятся все популярнее в стране. В этом году сервис открылся в 28 новых городах, это на 70% больше, чем в 2024 году.

При этом городская среда постепенно адаптируется под СИМ. А операторы должны обеспечить их безопасность как для пользователей, так и для других участников дорожного движения. Для этого появляются обязательные аппаратные ограничения скорости, медленные и запретные зоны в особенно людных местах, сервисные штрафы и т. д.

Больше 99,9% поездок проходят без происшествий. При этом 60% ДТП, по данным операторов, происходят на стыке автомобильных и пеших полос. Необходимы отдельные дорожки и полосы для разделения потоков. Такая работа уже начата в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и другие городах.

По информации сервиса МТС «Юрент», по итогам первого полугодия 91% поездок на электросамокатах сервиса происходит по «транспортному сценарию», то есть длятся до 20 минут.

Почти во всех крупных городах, где есть сервисы кикшеринга, приняты нормативно-правовые акты и дорожные карты, определяющие правила работы СИМ и развитие отрасли микромобильности в целом. Это и мероприятия по обучению пользователей ПДД, планы по развитию инфраструктуры для СИМ, правила организации дорожного движения.

«Когда государство и бизнес сотрудничают по развитию нового транспорта, а не идут по пути запретов, это приносит свои плоды: в Москве в первом полугодии 2025 года совместная работа операторов с городом позволила снизить аварийность с участием СИМ на 60%», — уточнили в «Юрент».

Самокаты — регулируемый транспорт

По мнению Whoosh, большинство городов научилось регулировать движение микромобильности соглашениями или постановлениями. Отмечается успешная практика федерального и регионального регулирования — Москва, Санкт-Петербург и почти все города-миллионники, работают в рамках этого правового решения.

Микромобильность особенно актуальна для городов с населением менее 500 тыс. человек, где электросамокат может заменить автомобиль или городской автобус.

Как подчеркнула директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, в Благовещенске не сложилось конструктивного диалога между отраслью и администрацией. Предложения и аргументы за них администрация не воспринимала, хотя операторы активно шли на контакт и реагировали на просьбы власти в снижении скорости, закрытии зон и пр. Ситуация дошла до показательной эвакуации 300 самокатов и требования от компаний 5 млн рублей за возврат СИМ.

«Безусловно, мы продолжим обжаловать это решение. Уверены, что и горожане, которые активно используют электросамокаты для транспортных поездок, нас поддержат», — заключила Эрдман.