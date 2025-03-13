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В саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты

Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова, сообщается в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт снова открыт для приема и выпуска самолетов.

Отмечается, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Временные ограничения, которые были введены на работу аэропорта Калуги, пока не отменены.

Ранее для гражданских самолетов открыли аэропорт Шереметьево. Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 воздушных судов.

Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ.