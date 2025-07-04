Фестиваль «Рябинушка» стартовал в подмосковной Коломне

Семейный фестиваль «Рябинушка» стартовал на Соборной площади в Коломне. На этой площадке чествовали выдающиеся многодетные семьи Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова поприветствовала гостей на втором фестивале «Рябинушка». Первое мероприятие проводили в Истре.

«Семью принято сравнивать с деревом. В семье мы — ветви, растем в разные стороны, но корнями мы в едином центре. Фестиваль „Рябинушка2 про корни, про то, как важно сохранять традиции и передавать наследие нашему новому поколению“, — сказала Богдасарова.

Она также добавила, что очень важно уметь демонстрировать культурный код не только через народные промыслы, но и через одежду и быт.

«Надеюсь, что традиция проведения фестиваля будет развиваться и в других городах во всей Московской области в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Митрополит Коломенский и Крутицкий Павел отметил, что еще на Руси многодетность считалась счастьем. И в современной России детям отдан приоритет.

4 и 5 июля гостей фестиваля ожидают выступления артистов, мастер-классы по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.