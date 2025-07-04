Вильфанд: повторения наводнения 1824 года в Петербурге не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что повторения наводнения 1824 года, которое описал Александр Пушкин в поэме «Медный всадник», в Санкт-Петербурге можно не ждать. Его не будет благодаря дамбе, сообщает РИА Новости .

Вильфанд объяснил, что наводнения происходят из-за вхождения вод Балтийского моря в устье Невы. Сток любой реки идет в море, но сильный ветер может гнать волны в обратном направлении.

«Балтийское море препятствует, ставит „замок“ на сток этой воды, ей некуда стекать, и она начинает подниматься», — рассказал синоптик.

Он подчеркнул, что наводнение в 1824 году случилось осенью. Такой катаклизм в июле угрожает Северной столице второй раз за всю историю метеонаблюдений.

В те годы в Петербурге произошло крупнейшее наводнение. Васильевский остров, Адмиралтейская сторона, Галерная гавань ушли под воду на высоту человеческого роста, Невский проспект превратился в бурный поток. Стихия унесла несколько сотен жизней. В 2011 году в городе построили комплекс защитных сооружений на такой случай.

4 июля утром на защитной дамбе Северной столицы уровень воды с внешней стороны поднялся выше 180 см. Комплекс защитных сооружений закрыли минувшим вечером для предотвращения в городе морского нагонного наводнения.