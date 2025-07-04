В ожидании апокалипсиса: уровень воды на дамбе в Петербурге резко вырос

Уровень воды на дамбе в Санкт-Петербурге преодолел отметку в 180 см

В пятницу утром на защитной дамбе Северной столицы уровень воды с внешней стороны поднялся выше 180 см, сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Комплекс защитных сооружений закрыли минувшим вечером для предотвращения в городе морского нагонного наводнения. Сейчас проходит максимальный уровень подъема воды.

Вследствие прохождения циклона в Петербурге значительно усилился западный ветер, из-за такой траектории циклона город готовился к первому за 160 лет июльскому наводнению.

Главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что на акватории Финского залива зафиксированы порывы западного ветра до 22-27 м/с, в Северной столице — 15-19 м/с, на акватории Невской губы в районе Кронштадта и дамбы — 20-23 м/с.

«Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города», — отметил метеоролог.