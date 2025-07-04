Компания Филиппа Киркорова задолжала ФНС 40 тыс рублей

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Стало известно, что у компании народного артиста России Филиппа Киркорова имеется долг перед Федеральной Налоговой Службой (ФНС), сообщает Газета.ru .

Из информации, полученной изданием по ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которого является звезда, ясно, что компания имеет задолженность по налогам в размере 40 тыс. рублей. Сумма сложилась из недоимок и задолженностей по пеням и штрафам.

Стоит отметить, что компания Киркорова занимается деятельностью в области исполнительских услуг. За 2024 год доходы организации насчитывают 161 млн 223 тыс. рублей, а расходы составляют 4 млн 133 тыс. рублей.

Ранее Филипп Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом прекратить преследование миллиардера и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.