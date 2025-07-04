Компания Филиппа Киркорова задолжала ФНС 40 тыс рублей
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Стало известно, что у компании народного артиста России Филиппа Киркорова имеется долг перед Федеральной Налоговой Службой (ФНС), сообщает Газета.ru.
Из информации, полученной изданием по ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которого является звезда, ясно, что компания имеет задолженность по налогам в размере 40 тыс. рублей. Сумма сложилась из недоимок и задолженностей по пеням и штрафам.
Стоит отметить, что компания Киркорова занимается деятельностью в области исполнительских услуг. За 2024 год доходы организации насчитывают 161 млн 223 тыс. рублей, а расходы составляют 4 млн 133 тыс. рублей.
Ранее Филипп Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом прекратить преследование миллиардера и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.