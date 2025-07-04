Володин: поправки в Конституцию усилили социальную защиту граждан

Инициатива внесения изменений в Конституцию РФ принадлежала Президенту страны и была реализована в 2020 году. Закон о поправке получил одобрение Государственной Думы 11 марта 2020 года, после чего окончательное решение приняли граждане России, проголосовав за предложения главы государства в ходе всенародного голосования. Новые положения Основного закона начали действовать с 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Принятые в 2020 году изменения в Конституцию не только укрепили социальную ориентированность нашего государства, повысив защищенность граждан, но и стали фундаментом для нового этапа развития страны. За это время нормы обрели содержательное наполнение, повысили качество жизни людей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Основной закон теперь гарантирует гражданам адресную помощь государства, доступ к медицинским услугам и качественному образованию, справедливую оплату труда, а также регулярную индексацию пенсий и социальных выплат.

Вячеслав Володин также обратил внимание на закрепленное в Конституции положение о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. «Только за последние четыре года МРОТ вырос на 75,4%. Это влияет не только на повышение заработных плат, но и на размер социальных выплат, включая пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми, а также поддержку безработных», — пояснил он.

«Семья и дети — всегда в центре внимания государства. Конституционные нормы о защите детства, отцовства и материнства, института брака как союза мужчины и женщины стали основой для сохранения наших традиционных ценностей», — подчеркнул председатель Госдумы.

В развитие этих принципов парламентом принято более 70 законов, среди которых: меры по защите детей от вредоносных влияний (запрет пропаганды ЛГБТ*, идей отказа от деторождения, смены пола и др.), законодательное закрепление статуса русского языка (обеспечение его использования как государственного), а также инициативы по сохранению исторической памяти (увековечение жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, признание георгиевской ленты символом воинской славы, свободное использование произведений о войне, опубликованных до 26 декабря 1991 года, и др.).

«Защита интересов граждан, забота об их благополучии — приоритет, определенный Основным законом России», — резюмировал Вячеслав Володин.