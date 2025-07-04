Депутаты округа Пушкинский посетили предприятия Красноармейска

Депутаты муниципального совета округа Пушкинский осмотрели место строительства новых производственных цехов для предприятия «Пластик Он Лайн». Одна из площадок для строительства была выделена по программе «Земля за 1 рубль» министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На производство бытовой химии в Красноармейск приехали уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева, председатель окружного Совета депутатов Артем Садула и муниципальные депутаты.

«Провел для депутатов экскурсию, а также показал наши новые объекты. Мы будем расширять наше производство, а также добавлять новые направления. Во время обхода депутаты ознакомились с ходом работ. Отметили, что развитие предпринимательства — это важный фактор экономического роста и создания новых рабочих мест, а также залог процветания нашего округа», — отметил депутат муниципального Совета, генеральный директор предприятия «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Уже на самом предприятии депутаты встретились с ветераном СВО, который перенес тяжёлое ранение и сейчас трудоустроен на производстве, занимается упаковкой сухих душей, которые в дальнейшем отправятся к бойцам. В ходе беседы депутаты выразили благодарность ветерану за героизм, мужество и вклад в защиту Родины. Руководство оказывает бойцу всю необходимую помощь: поддерживает в решении бытовых вопросов, для удобства передвижения оборудовали пандусы.

В Красноармейске депутаты также познакомились с волонтерской группой «Армия Красноармейска». Неравнодушные люди доставляют гуманитарные грузы в зону боевых действий по спискам, предоставленным военными. В этот раз были переданы генератор, рации, комплекс РЭБ и другие необходимые вещи.

«Тронула встреча с волонтерами, которые плетут маскировочные сети. В простом помещении, после рабочего дня, они собираются вместе и по 1-2 часа и кропотливо создают эти важные для наших бойцов изделия. Никакой оплаты, только искреннее желание помочь. Каждый узел, каждый квадратный метр сети — это вклад в спасение жизней наших защитников. Спасибо каждому, кто участвует в благом деле! Вы — пример настоящего гражданского мужества», — подчеркнул председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.