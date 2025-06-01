В РЖД рассказали о ходе работ по восстановлению путей под Брянском и Курском

Российские железные дороги (РЖД) сообщили, что около 200 железнодорожников вместе с сотрудниками оперативных служб продолжают восстанавливать подорванные рельсы в Брянской и Курской областях. В связи с работами в расписание некоторых поездов внесены изменения и организована работа компенсационных автобусов, сообщает РЖД в Telegram-канале .

«В Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. Задействовано 9 единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб», — говорится в публикации компании.

Пока железнодорожники вместе с сотрудниками других служб восстанавливают железнодорожное полотно, пассажиров до Брянска будут доставлять посредством компенсационных автобусов от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова можно добраться на автобусе № 910.

Поезд № 490 сообщением Минск — Анапа изменит маршрут в связи с трагедией и пройдет через станции Смоленск и Красное.

Железнодорожники также предоставят время и днем, и ночью сотрудникам дорожных служб, чтобы они могли восстановить путепровод в Брянской области.

«В Курской области на месте обрушения моста железнодорожники, а также сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения. Кроме того, привлечены три восстановительных поезда», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в Курской области был подорван мост, по которому двигался грузовой поезд. В Брянской области подрыву подвергся мост с пассажирским поездом. В этом регионе в результате происшествия семь человек погибли, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Самый маленький пациент — четырехмесячный малыш — доставлен в Детскую клинику имени Рошаля в Подмосковье. Младенец находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

В Брянской области с 2 по 4 июня включительно объявили траур в связи с гибелью людей.