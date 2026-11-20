Участницы дамского клуба «Гармония» 20 ноября собрались в библиотеке Вереи Наро-Фоминского округа на встречу к 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание клуба посвятили жизни и научному наследию отечественного филолога, культуролога и общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева. Библиотекарь подготовила биографический обзор, уделив особое внимание его трудам по истории и теории древнерусской литературы.

Участницы обсудили актуальность идей ученого, важность бережного отношения к родному языку, исторической памяти и традициям. Труды исследователя стали основой для разговора о связи средневековой литературы с вопросами, которые волнуют современного человека.

Главным выводом встречи стала мысль о том, что сохранение культурного наследия начинается с уважения к истории своей семьи, родного города и человеческим взаимоотношениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.