Коммунальные объекты Менделеево передали муниципалитету в 2021 году. После оценки их состояния в 2023 году началась поэтапная замена теплосетей. Вместо точечного ремонта старого оборудования решили построить новую котельную.

Заместитель главы округа Никита Иванов сообщил, что заменены 28 километров теплосетей. В 2025 году капитально отремонтировали основную котельную: обновили насосы, теплообменники и систему химводоподготовки, подготовили резервный котел. В 2026 году завершили строительство блочно-модульной котельной с четырьмя котлами и автоматизированным управлением. Сейчас идут пусконаладочные работы.

Завершение капремонта всех теплосетей перенесли на III квартал 2027 года из-за дополнительных работ и необходимости повторной Московской областной государственной экспертизы. Благоустройство после прокладки трубопроводов восстановят в 2027 году при устойчивой положительной температуре.

Администрация отработала жалобы на отсутствие газа, в том числе в доме № 5 на Пионерской улице. После обследования квартир газоснабжение многоквартирных домов полностью восстановили. Управляющие компании регулярно проводят гидравлическую балансировку внутридомовых систем для равномерного распределения тепла.

После жалоб на качество и цвет холодной и горячей воды ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» промыло системы холодного водоснабжения. Для выяснения причин дополнительно обследуют сети и отберут пробы воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.