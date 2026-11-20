Иван Ургант стал обладателем элитного жилья во французской Ницце. Он купил несколько объектов недвижимости, общая стоимость которой может составлять около 1,5 млн евро, сообщает SHOT .

Шоумэн и телеведущий приобрел квартиру и помещение в подвале элитного дома в городке Болье-сюр-Мер. Раньше в этом здании располагалась гостиница Le Bristol, в которой в свое время останавливались королева Италии Маргарита Савойская, наследный принц Сербии, впоследствии король Югославии Александр I, и другие исторические личности.

В 1954 году роскошный отель разделили на множество маленьких квартир. Одну из них и приобрел российский шоумен с женой. Они стали обладателями двухкомнатных апартаментов на третьем этаже дома. Также супруги купили подвальное помещение для хранения велосипеда и других вещей. Общая стоимость недвижимости может составлять 1,45 млн евро.

В 2015 году телеведущий приобрел квартиру в Париже более чем за 3 миллиона евро. Также он стал владельцем подсобного помещения, которое оставил себе после продажи квартиры в 2017 году.

Позднее телеведущий обзавелся недвижимостью в районе Avenue Hoche, неподалеку от Триумфальной арки. Там же он оформил свою парижскую прописку, которую сделал на паспорт Израиля.

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