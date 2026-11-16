Телеведущий Иван Ургант прописался в Париже

Шоумен и телеведущий Иван Ургант официально зарегистрировался в Париже. Для этого он использовал паспорт Израиля, сообщает SHOT .

Еще недавно в документах французской компании NEVA, принадлежащей Ивану Урганту и его жене Наталье Кикнадзе, указывали постоянную прописку в Петербурге. А сейчас в графе «регистрация» шоумен стал писать «Париж».

Для оформления прописки во Франции Ургант использовал паспорт Израиля. Аналогично поступила и его супруга. При этом телеведущий сохраняет и гражданство РФ, по которому зарегистрирован в Северной столице.

Парижская фирма шоумена создана в 2015 году, она занимается недвижимостью. Офис располагается в престижном округе Avenue Hoche, недалеко от Триумфальной арки. Также рядом находятся знаменитый отель Royal Monceau, где останавливались Майкл Джексон, Мадонна, Роберт Де Ниро, а осенью этого года жила Селин Дион. Предварительно, в этом отеле также может жить и Ургант.

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