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ВС РФ поразили сухогруз и локомотив, перевозившие военные грузы для ВСУ

Российские войска ночью ударили по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также по судам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Одной из целей атаки стал железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Запорожье. ВСУ использовали его для перевозки своих грузов.

Также ВС РФ поразили сухогруз на переходе морем. Корабль доставлял в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.

Атака проводилась беспилотными летательными аппаратами.

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