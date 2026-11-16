Автобусы маршрута №44к в Одинцовском округе с 16 ноября на части рейсов заезжают к парку Малевича, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Часть рейсов маршрута №44к «ст. МЦД Одинцово — ЖК Рублевский — ЖК Сколковский — ст. МЦД Одинцово» с 16 ноября продлили до парка Малевича.

Изменения призваны улучшить транспортную доступность клинико-диагностического центра «Ромашка» и транспортное обслуживание жителей села Ромашково.

По продленной схеме будут выполнять восемь кругорейсов. Первый рейс от остановки «Парк Малевича» отправляется в 9:00, последний от станции МЦД Одинцово — в 15:15.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.